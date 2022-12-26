"موجة برد ثالثة" تواعد المملكة.. "الحصيني": 7 مناطق في مرمى الهطولات

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إنه من المتوقع أن تعقب الحالة الممطرة الثامنة موجة برد شبه قوية على معظم المملكة، وهي الموجة الباردة الثالثة منذ دخول شتاء هذا العام.
وأضاف "الحصيني"، أنه متوقع أن تكون الحرارة بين 1 إلى 3 مئوية على الشمالية، وتقترب من الواحد خارج المدن في الوسطى، وداخل المدن بين 3 و7 درجات، والشرقية والمدينة المنوّرة ونجران بين 12 و8 درجات، في حين تكون مكة المكرّمة وجدة بين 13 و17 درجة.
وتابع: "متوقع من اليوم الإثنين حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف وحائل والشرقية وجازان والأفلاج ومحافظات شمال وغرب الرياض، خاصة شرقها، وقطر والإمارات وعُمان مع رياح نشطة".