"موجة برد ثالثة" تواعد المملكة.. "الحصيني": 7 مناطق في مرمى الهطولات

وأضاف "الحصيني"، أنه متوقع أن تكون الحرارة بين 1 إلى 3 مئوية على الشمالية، وتقترب من الواحد خارج المدن في الوسطى، وداخل المدن بين 3 و7 درجات، والشرقية والمدينة المنوّرة ونجران بين 12 و8 درجات، في حين تكون مكة المكرّمة وجدة بين 13 و17 درجة.