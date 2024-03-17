"فيزا": أغلب المسافرين السعوديين للخارج يستخدمون المَحافظ الرقمية خلال رحلاتهم

وتشير الدراسة إلى أن معظم المسافرين (88%) انتابتهم مخاوف بشأن الدفع قبل السفر. ومن أهم هذه المخاوف القلق بشأن قبول البطاقة (26%)، وتكاليف السحب من أجهزة الصراف الآلي (23%)، ورفض البطاقة (22%). في حين أن المسافرين الأكبر سنًّا، الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، كانوا أكثر قلقًا بشأن قبول البطاقة (58%)، وكان لدى المسافرين الأثرياء (67%) مخاوف تتعلق بالدفع نقدًا.