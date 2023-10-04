"الجوازات": هذه خطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة عبر "أبشر"

وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها في منصة "إكس"، أنه يتم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرة الخروج النهائي خلال 90 يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة، أما في حال عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة فسيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة.