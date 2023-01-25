وزير الشؤون البلدية يلتقي نظيره القطري.. على هامش ملتقى "فرص"

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلدية في دولة قطر الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، على هامش ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي يقام في العاصمة الرياض.
ونوه الجانبان إلى عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، واستعرضا أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر في القطاعين البلدي والإسكاني.
وأشاد وزير البلدية القطري بما تشهده المملكة من تقديم خدمات متطوّرة للمواطنين في مجال الإسكان والتمويل، كما أبدى اهتمامًا بتجربة المملكة في التثمين العقاري للاستفادة منها في التثمين العقاري لدولة قطر الشقيقة.
بدوره أكّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أهمية أن يكون هناك عمل مشترك بين الجانبين في مجال تقنية البناء والتطوير العقاري والتمويل.
يذكر أن دولة قطر الشقيقة تشارك في ملتقى فرص لاستعراض تجارب مدينة الدوحة عند استضافتها لكأس العالم 2022.