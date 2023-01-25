وزير الشؤون البلدية يلتقي نظيره القطري.. على هامش ملتقى "فرص"

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلدية في دولة قطر الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، على هامش ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي يقام في العاصمة الرياض.