"الأسرة الخضراء".. مجلس شؤون الأسرة يطلق حملةً توعويةً حول التغير المناخي

ويسعى المجلس، من خلال هذه الحملة، إلى رفع مستوى وعي الأسرة حول تأثير التغيرات المناخية على حياتهم، وأهمية غرس العادات المستدامة والوعي المناخي عند الأبناء منذ الصغر، إضافة إلى إبراز الجهود الوطنية عبر مبادرة السعودية الخضراء والتي تتضمن 80 مبادرة تستهدف التشجير، وحماية التنوع البيولوجي، وخفض الانبعاثات الكربونية لمستقبل أكثر استدامة للجميع، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الأسرة في العمل المناخي، وأهمية التعليم المبكر والمناهج في التعريف بالتغير المناخي.