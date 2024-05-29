"إدارة الديْن" يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بـ5 مليارات دولار أمريكي

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي؛ حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.68 مليارات ريال سعودي) لصكوك مدتها 3 سنوات تُستحق في عام 2027م؛ فيما بلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.63 مليارات ريال سعودي) لصكوك مدتها 6 سنوات تُستحق في عام 2030م، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.44 مليارات ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تُستحق في عام 2034م.