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فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز علاقات البلدين
ناقشا تكثيف التنسيق في العديد من القضايا الإقليمية والدولية
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة الجزائر.
وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز الجهود المشتركة في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.