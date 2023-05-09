فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز علاقات البلدين

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز الجهود المشتركة في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين.