"تقويم التعليم" تستعرض عددًا من المعايير الأكاديمية للتخصصات الهندسية والعمارة

وتأتي أهمية عقد الورشة من تطوير الإطار المعرفي للمعارف والمهارات التخصصية بمجال الهندسة والعمارة بالتعاون مع الشريك القطاعي والجهات ذات العلاقة لجميع التخصصات، ومن تحفيز الجامعات لتطوير خططها الدراسية بشكل دوري، إضافة إلى تقييم المخرجات لجميع البرامج الأكاديمية بشكل دوري وإعلان النتائج، حيث تعدّ الورشة السابعة ضمن سلسلة ورش برنامج "جاهزية" الذي تعمل عليه هيئة تقويم التعليم والتدريب لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل.