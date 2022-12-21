"السعودية الخضراء".. "بلدية الشواق" تنفذ مبادرة "ننمو معًا.. الشجرة والطفل"

وصرح رئيس بلدية الشواق المهندس عابد بن عويض السلمي أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرة "السعودية الخضراء" المستمدة من الدور الريادي للمملكة في عدد من المجالات، والعمل على قيادة الحقبة الخضراء القادمة؛ بهدف زيادة الغطاء النباتي، والقضاء على الكثير من التحديات البيئية.