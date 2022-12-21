"السعودية الخضراء".. "بلدية الشواق" تنفذ مبادرة "ننمو معًا.. الشجرة والطفل"

نفذت بلدية الشواق مبادرة "ننمو معًا.. الشجرة والطفل"، بالشراكة المجتمعية مع مكتب التعليم بجنوب الليث.
وصرح رئيس بلدية الشواق المهندس عابد بن عويض السلمي أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرة "السعودية الخضراء" المستمدة من الدور الريادي للمملكة في عدد من المجالات، والعمل على قيادة الحقبة الخضراء القادمة؛ بهدف زيادة الغطاء النباتي، والقضاء على الكثير من التحديات البيئية.
وأضاف المهندس "السلمي" أن مثل هذه المبادرات تأتي من منطلق تعليم وتثقيف الأطفال بأهمية وقيمة الشجرة في تحسين جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري لمنطقتنا والمواطنين.
وأشار "السلمي" إلى أن البلدية تعمل باستمرار على تنفيذ المبادرات البيئية مساهمةً في تحسين المشهد الحضري بجهودها الذاتية، وبالشراكات المجتمعية من الجهات الحكومية والأهلية.
وشملت المبادرة توزيع شتلات على طلاب المرحلة الابتدائية مرفق بها منشورات توعوية وتثقيفية، وتم التطبيق العملي للزراعة في المدارس التي تمت زيارتها.