"موهبة" تُنفِّذ الاختبار المسحي لـ2900 طالبٍ وطالبة موهوبٍ في 130 مدرسة

وأوضحت إدارة الشراكة مع المدارس في "موهبة" أن (1651) طالبًا وطالبة في الصف الأول الثانوي، و(1255) في الصف الأول المتوسط، خضعوا للاختبار خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، عبر منصة موهبة للتعليم الإلكتروني.