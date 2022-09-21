"صحة الشرقية" تستعد لليوم الوطني ببرامج وطنية وحملة عطاء للتبرع بالدم

تستعد المديرية العامة للشؤون الصحية، للاحتفال باليوم الوطني السعودي 92، تحت شعار "هي لنا دار"؛ بإضاءة مبانيها الداخلية والخارجية باللون الأخضر، وتزيين مبناها الرئيسي بصورة ولاة الأمر حفظهم الله، ومداخلها ومخارجها بالشعارات والأوشحة الخضراء.
وأكدت "صحة الشرقية" أنه بناءً على توجيهات المدير العام الدكتور إبراهيم العريفي بالاحتفاء باليوم الوطني (92) لجميع الإدارات والمنشآت التابعة لصحة الشرقية ومنسوبيها؛ فقد عملت على إعداد برامج للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية؛ حيث تَضَمّنت عمل فيديو خاص باليوم الوطني يصف التطور والازدهار في القطاع الصحي على مر السنين، وكذلك عمل أركان تفاعلية للموظفين من خلال الفن التشكيلي والنحت، وتوزيع البروشورات والأعلام والأوشحة على الموظفين والزائرين.
كما أطلقت "صحة الشرقية" مسابقة وطنية لمنسوبيها؛ لتشجيعهم وبث روح التنافس والتحفيز.
وذكرت "صحة الشرقية" أنها ستشارك في مبادرة "لوحة وطن٢" لتشكيل الهوية الوطنية بالعنصر البشري من خلال الفِرَق التطوعية.
وأكد مدير العلاقات العامة والتواصل بصحة الشرقية "مطلق الجلعود"، أن صحة الشرقية على أهبة الاستعداد لأي طارئ لا سمح الله خلال احتفالات اليوم الوطني، من خلال الفِرَق المتخصصة من إدارة الأزمات والكوارث.
وذكر "الجلعود": كذلك فعّلت الصحة دورها الإنساني والوطني تزامنًا مع اليوم الوطني، بتنظيم حملات التبرع بالدم في مراكز بنوك الدم بالمختبر الإقليمي، وبنوك الدم بالمنطقة، ومن خلال الحملات الخارجية في مدينة الأمير نايف الرياضية ومركز رعاية الشباب.