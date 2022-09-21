"صحة الشرقية" تستعد لليوم الوطني ببرامج وطنية وحملة عطاء للتبرع بالدم

وأكدت "صحة الشرقية" أنه بناءً على توجيهات المدير العام الدكتور إبراهيم العريفي بالاحتفاء باليوم الوطني (92) لجميع الإدارات والمنشآت التابعة لصحة الشرقية ومنسوبيها؛ فقد عملت على إعداد برامج للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية؛ حيث تَضَمّنت عمل فيديو خاص باليوم الوطني يصف التطور والازدهار في القطاع الصحي على مر السنين، ‏وكذلك عمل أركان تفاعلية للموظفين من خلال الفن التشكيلي والنحت، وتوزيع البروشورات والأعلام والأوشحة على الموظفين والزائرين.