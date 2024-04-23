التحالف الإسلامي يستقبل وفد القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الإفريقي العميد بول كاهوريا نجيما؛ عن سروره بما رآه من أعمال وإنجازات معنية بمحاربة الإرهاب يقوم عليها التحالف الإسلامي، مؤكدًا أهمية وجود هذا التحالف لخدمة الدول الأعضاء في جوانب مختلفة المدنية منها والعسكرية، منوهًا بالتقارب الكبير بين الجهتين -التحالف الإسلامي والقوة العسكرية لشرق إفريقيا- بما يخدم مصالح الدول المعنية في القضاء على آفة الإرهاب التي أنهكت كثيرًا من الشعوب حول العالم.