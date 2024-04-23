التحالف الإسلامي يستقبل وفد القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، في مقر التحالف بالرياض، وفدًا من أمانة القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا يرأسه الأمين العام للقوة العميد بول كاهوريا نجيما.
وشهد اللقاء عرض إيجاز عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تلاه إيجاز عن القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين في كل ما يخدم مصالح الدول المتحالفة.
وبعد ذلك، تجوّل الوفد الزائر في مقر التحالف، واطلعوا على آخر الإصدارات المعنية بمحاربة الإرهاب في مجالاته الأربع الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، كما اطلع الوفد على عمليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف الإسلامي للجماعات المتطرفة والمنظمات الإرهابية، إضافة إلى التقارير والإحصاءات المعنية بذات الشأن.
وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن هذه الزيارة للوفد الإفريقي تشكّل أهمية بالغة، حيث تأتي في إطار التعاون المشترك بين المنظمات والمراكز المعنية بمحاربة الإرهاب وفتح آفاق أكبر للعمل التضامني والتشاركي في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.
وأكد أن القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا تؤدي دورًا كبيرًا في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الإفريقي، وتأتي جزءًا من الجهود الإقليمية والقارية لتعزيز القدرات العسكرية والتعاون بين الدول في شرق إفريقيا، ليشمل ذلك التدخل في الأزمات والنزاعات والعمليات الإنسانية، وتوفير الدعم والمساعدة العسكرية للدول الأعضاء في حالات الطوارئ.
من جانبه، أعرب رئيس الوفد الإفريقي العميد بول كاهوريا نجيما؛ عن سروره بما رآه من أعمال وإنجازات معنية بمحاربة الإرهاب يقوم عليها التحالف الإسلامي، مؤكدًا أهمية وجود هذا التحالف لخدمة الدول الأعضاء في جوانب مختلفة المدنية منها والعسكرية، منوهًا بالتقارب الكبير بين الجهتين -التحالف الإسلامي والقوة العسكرية لشرق إفريقيا- بما يخدم مصالح الدول المعنية في القضاء على آفة الإرهاب التي أنهكت كثيرًا من الشعوب حول العالم.