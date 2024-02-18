محليات

"الداخلية": 1000 ريال عقوبة عدم وضع لوحة ظاهرة توضح أن المكان مراقب بالكاميرات

يجوز لمَن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً
"الداخلية": 1000 ريال عقوبة عدم وضع لوحة ظاهرة توضح أن المكان مراقب بالكاميرات

أكّدت وزارة الداخلية أن عقوبة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة بالمنشآت المشمولة بأحكام نظام المراقبة الأمنية، تبين أنها مجهزة بالكاميرات تبلغ (1000) ريال.

وأضافت الوزارة في تغريدة نشرتها اليوم، أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.

وتابعت أنه يجوز لمَن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

وزارة الداخلية
كاميرات المراقبة الأمنية

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