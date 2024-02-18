"الداخلية": 1000 ريال عقوبة عدم وضع لوحة ظاهرة توضح أن المكان مراقب بالكاميرات

وأضافت الوزارة في تغريدة نشرتها اليوم، أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.