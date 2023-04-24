"زد للمزادات" تعلن بيع 19 عقارًا متنوعًا ومميزًا في المنطقة الجنوبية بالمزاد العلني الإلكتروني

أعلنت "زد للمزادات العقارية" نجاحها في تسويق المزادات السابقة للأيام الماضية في مناطق (الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة)، وأخيرًا أعلنت بيع 19 عقارًا متنوعًا في (أبها وخميس مشيط ونجران وبيشة والمجاردة) بالمزاد العلني الإلكتروني.
وأبدى الأستاذ عبدالله بن ناصر الناصر، المدير العام لشركة زد، تفاؤله بنجاح هذا المزاد؛ إذ إن المنطقة الجنوبية تتميز بالتنوع المناخي، وإقبال كثير من السياح؛ ما يجعلها الوجهة السياحية والاستثمارية الأولى.
وسيُقام المزاد من 5 إلى 10 شوال الحالي عبر منصة السعودية للمزادات، وذلك تحت إشراف إنفاذ @infath_sa.
وبالإمكان التواصل مع الشركة عبر الرقمَيْن الآتيَيْن: 920013667 - 0509977226.
كما ستعقد الشركة لاحقًا مزادات عدة في وسط وشمال السعودية، وسيتم إعلانها عبر الحساب الرسمي للشركة في "تويتر".