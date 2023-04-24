"زد للمزادات" تعلن بيع 19 عقارًا متنوعًا ومميزًا في المنطقة الجنوبية بالمزاد العلني الإلكتروني

وأبدى الأستاذ عبدالله بن ناصر الناصر، المدير العام لشركة زد، تفاؤله بنجاح هذا المزاد؛ إذ إن المنطقة الجنوبية تتميز بالتنوع المناخي، وإقبال كثير من السياح؛ ما يجعلها الوجهة السياحية والاستثمارية الأولى.