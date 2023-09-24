فندق زمزم بولمان مكة والمدينة يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 93 ويقدم عروضًا مميزة

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 93 قام فندق زمزم بولمان مكة والمدينة بمواكبة هذا الاحتفال مع ضيوفه، من خلال تقديم الضيافة السعودية الأصيلة والحقيقية مع مجموعة من التجارب المميزة.
وقام الفندق بتقديم عدة عروض مميزة وفريدة؛ منها إمكانية قيام العائلات بحجز إقامة مثالية للغرف والأجنحة، بالإضافة إلى مطاعم الفندق، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، احتفالًا بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على كل سعودي، والتي تهم كل قطاعات الشعب السعودي.
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام فندق زمزم بولمان مكة والمدينة، سامر خير قائلًا: "ظل فندق زمزم بولمان مكة والمدينة يواكب كل المناسبات الوطنية السعودية، وذلك من خلال تقديم عروض خاصة ومميزة لضيوفنا، وها نحن نقدم عروضًا مميزة لعملائنا؛ احتفالًا باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، والذي يُعتبر مناسبة طيبة لإبراز الدور العظيم الذي قام به قادة المملكة العربية السعودية".
وأضاف مدير عام فندق زمزم بولمان المدينة علي البيتي: إن اليوم الوطني السعودي يعد مناسبة عظيمة لإبراز جهود البناء والتعمير التي قامت بها قادة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز مرورًا بأبنائه الملوك الكرام، وانتهاءً بعهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله ورعاهما- مضيفًا أن هذا الاحتفال يعدّ مناسبة فريدة لإظهار روح الولاء والوفاء لقادتنا الكرام، ولعكس روح التضامن والوحدة بين أبناء الوطن.