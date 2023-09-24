فندق زمزم بولمان مكة والمدينة يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 93 ويقدم عروضًا مميزة

‎وبهذه المناسبة، أكد مدير عام فندق زمزم بولمان مكة والمدينة، سامر خير قائلًا: "ظل فندق زمزم بولمان مكة والمدينة يواكب كل المناسبات الوطنية السعودية، وذلك من خلال تقديم عروض خاصة ومميزة لضيوفنا، وها نحن نقدم عروضًا مميزة لعملائنا؛ احتفالًا باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، والذي يُعتبر مناسبة طيبة لإبراز الدور العظيم الذي قام به قادة المملكة العربية السعودية".