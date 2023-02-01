مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد أربعينيًّا لحياته الطبيعية بعد انسداد الشريان السباتي الدماغي

وعن حالة المريض قال الدكتور "الجهني" إن التدخل العلاجي بالقسطرة تكلل بالنجاح التام؛ حيث نُقِل المريض إلى وحدة العناية المركزة (I.C.U)، للاطمئنان عليه ومراقبة علاماته الحيوية على مدار الساعة، وقد اتضح تحسنه منذ اليوم الأول للعلاج؛ مشيرًا إلى أنه تم نقله لجناح التنويم بعد 24 ساعة من العلاج، وخرج إلى منزله باليوم الثالث، وقد انتهت لديه كل الأعراض السابق ذكرها، وتحسنت لديه القدرة على الكلام والحركة وأصبح بإمكانه ممارسة مهامه الاعتيادية.