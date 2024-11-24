"أمان ومعرفة وإبداع".. تفاصيل من "تجربة طفلك الاستثنائية في المسجد الحرام"

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، الآباء من ضيوف الرحمن، إلى جعل تجربة أطفالهم استثنائية في المسجد الحرام، والاستفادة من معيارَي الأمان، والمعرفة والإبداع.
وأكّدت "الهيئة"، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن الأطفال يتلقون عناية ورعاية تُسهم في إثراء تجربتهم الروحانية في المسجد الحرام، مشيرة إلى معيارَيْن يجعلان من تجربة الطفل في المسجد الحرام ثرية.
وأشارت "الحرمين"، إلى المعيار الأول حيث "الأمان" ويشمل "سواراً خاصاً يُوضع في معصم اليد لكتابة تفاصيل هوية الطفل، وبياناته، ورقماً للتواصل لضمان سلامته وسرعة وصوله لذويه".
وعلى صعيد المعيار الآخر، ذكرت الهيئة معيار "المعرفة والإبداع"؛ حيث مكتبة الطفل تقع في القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، وتضم برامج وفعاليات ومبادرات تتواءم مع سن الطفل.