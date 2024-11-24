"أمان ومعرفة وإبداع".. تفاصيل من "تجربة طفلك الاستثنائية في المسجد الحرام"

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، الآباء من ضيوف الرحمن، إلى جعل تجربة أطفالهم استثنائية في المسجد الحرام، والاستفادة من معيارَي الأمان، والمعرفة والإبداع.