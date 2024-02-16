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بالفيديو.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على أنحاء من العاصمة الرياض
من المتوقع أن تستمر حتى الواحدة من صباح غد السبت
هطلت مساء اليوم الجمعة أمطار متوسطة على مدينة الرياض، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة الواحدة من صباح غد السبت مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. مشيرًا إلى أن الحالة ستشمل (العاصمة الرياض، الدرعية، ثادق، حريملاء، ضرما ومرات).