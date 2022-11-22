إنقاذ حياة رضيع يعاني انسداد الصمام الشرياني الأورطي في القصيم

من جانبها، أكّدت إدارة مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، أن عدد حالات القسطرة القلبية التي أُجريت للأطفال خلال شهر أكتوبر الماضي من هذا العام بلغ 19 حالة، جميعها تكللت بالنجاح ولله الحمد.