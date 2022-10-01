البرلمان العربي يعيد انتخاب العسومي رئيسًا له

أعلن البرلمان العربي، اليوم، إعادة انتخاب عادل عبد الرحمن العسومي لرئاسة البرلمان في دورة جديدة مدتها عامان بموجب النظام الأساسي للبرلمان، وذلك بعد حصوله على 51 صوتًا.