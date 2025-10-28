"هيئة الطرق": طريق الأمير محمد بن سلمان شريان حيوي للحجاج من جدة إلى المسجد الحرام

يعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان من أبرز الطرق في مكة المكرمة، ويمثل شريانًا حيويًا لحركة الحجاج والمعتمرين القادمين من جدة عبر نقطة تفتيش الشميسي حتى المسجد الحرام، إذ يعـدّ هذا الطريق من أهم المسارات التي تستخدم لنقل الحجاج والمعتمرين القادمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو من ميناء جدة الإسلامي، وهو طريق إستراتيجي لاستخدام الحافلات والمركبات الرسمية، وكذلك الطوارئ والإسعافات.