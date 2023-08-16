117 ألف شخص استفادوا من مركز الملك سلمان لأمراض الكلى في النصف الأول من 2023م

وفي الإحصائية التي زوّد بها "سبق"، ذكر التجمُّع أن الخدمات شملت الغسيل الدموي بعدد 18,145 جلسة، و153 مراجعًا في العيادات الاستشارية، حيث تم تقديم الاستشارات الطبية والاجتماعية والنفسية والتوعوية لتلبية احتياجات المرضى بشكل فعال.