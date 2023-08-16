117 ألف شخص استفادوا من مركز الملك سلمان لأمراض الكلى في النصف الأول من 2023م

قدَّمَ تجمُّع الرياض الصحي الثاني، خدماته الصحية إلى 117 ألفاً في مركز الملك سلمان لأمراض الكلى خلال النصف الأول من عام 2023م.
وفي الإحصائية التي زوّد بها "سبق"، ذكر التجمُّع أن الخدمات شملت الغسيل الدموي بعدد 18,145 جلسة، و153 مراجعًا في العيادات الاستشارية، حيث تم تقديم الاستشارات الطبية والاجتماعية والنفسية والتوعوية لتلبية احتياجات المرضى بشكل فعال.
وأجريت 660 أشعة و94,234 فحصًا مخبريًا، و93 حالة طارئة، إضافة إلى 4,551 وصفة طبية لتلبية احتياجات المرضى الدوائية، كما يقدم المركز أيضًا وجبات غذائية متوازنة خلال عمليات التنقية الدموية، مما يسهم في توفير نمط غذائي صحي لمرضى الكلى.
وقال تجمُّع الرياض الصحي الثاني: تعمل إدارة المركز على تحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية عند الحاجة إلى استشارات طبية في مجالات أخرى، وتقوم بمتابعة حالاتهم بعد التحويل لضمان استمرارية الرعاية الصحية المتكاملة.
ويسعى مركز الملك سلمان للكلى عضو تجمُّع الرياض الصحي الثاني إلى رفع الوعي بأمراض الكلى وسبل الوقاية منها من خلال تنظيم حملات طبية توعوية موجهة للمجتمع. كما يعمل المركز على تعزيز المستوى العلمي للكوادر الطبية من خلال تنظيم الأنشطة العلمية والتدريبات العملية والأبحاث ذات الصلة.