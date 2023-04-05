"الراجحي" يترأس اجتماع مجلس إدارة "تراحم".. لمواصلة جهود تمكين المستفيدين

وناقش الاجتماع أبرز الفرص لتطوير العمل في اللجنة، واستثمار النجاحات التي تحققت خلال العام 2022 لمواصلة الجهود لتمكين المستفيدين، ورفع الوعي المجتمعي، وتخفيض مؤشر العودة للسجن، وتعزيز الشراكات، إلى جانب مناقشة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، واللوائح والتقارير الخاصة باللجنة.