مركز التنافسية يستعرض مشروع لائحة تنظيم المدارس الخاصة

نظم المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع وزارة التعليم اليوم، ورشة عمل عن بعد حول "مشروع لائحة تنظيم المدارس الخاصة" في المملكة.
جاء ذلك بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ومشاركة ممثلين عن عدة جهات حكومية، ومن القطاعين الخاص وغير الربحي، إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين.
وتناولت الورشة أبرز أحكام مشروع اللائحة التي تضمنت 21 مادة، تهدف إلى تنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام.
كما تناولت تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، وإتاحة التعليم في المدارس الخاصة بخيارات تعليمية ومناهج متعددة ونماذج تشغيلية متنوعة، إضافة إلى استعراض المتطلبات والإجراءات والاشتراطات الخاصة بالتراخيص والمباني والمناهج.