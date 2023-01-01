مركز التنافسية يستعرض مشروع لائحة تنظيم المدارس الخاصة

جاء ذلك بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ومشاركة ممثلين عن عدة جهات حكومية، ومن القطاعين الخاص وغير الربحي، إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين.