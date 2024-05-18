د. العيسى يلتقي المُكوِّن الإسلامي اليوناني والمُفتين والأئمة ويجتمعَ مع رئيس أساقفة أثينا

استقبلَ دولة رئيس الوزراء بجمهورية اليونان، السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقرّ رئاسة الوزراء بأثينا، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
وناقش اللقاءُ عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما نوَّه الأمين العام خلال اللقاء إلى القِيم الإسلامية الداعية لسلام عالَمنا والتعارُف بين شعوبه؛ مُثمِّنًا حفاوةَ دولته ومشاعرَه الطيبة نحو الإسهام الحضاري الإسلامي.
عقب ذلك، التقى فضيلته بالمُكوِّن الإسلامي في اليونان من المفتين والأئمة وعددٍ من الشخصيات الإسلامية، كما زار مسجد أثينا، معبِّرًا عن سروره بالحوار الضافي الذي دار خلال اللقاء؛ ومُقدِّرًا تثمينَ المُكوِّن للدور العالمي الذي تضطلع به رابطة العالم الإسلامي في مساعيها لتحقيق تطلعات الأمة الإسلامية نحو رسالتها العالمية الداعية لخير البشرية.
وفي السياق ذاته، التقى الأمين العام، الشيخ الدكتور محمد العيسى، في أثينا، رئيسَ أساقفة أثينا وسائر اليونان، السيد إيرونيموس الثاني، حيث أكَّد الجانبان على أهمية دور القيادات الدينية في معالجة كافَّة أشكال الصِّدام الديني والإثني والحضاري حول العالم.