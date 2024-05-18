د. العيسى يلتقي المُكوِّن الإسلامي اليوناني والمُفتين والأئمة ويجتمعَ مع رئيس أساقفة أثينا

عقب ذلك، التقى فضيلته بالمُكوِّن الإسلامي في اليونان من المفتين والأئمة وعددٍ من الشخصيات الإسلامية، كما زار مسجد أثينا، معبِّرًا عن سروره بالحوار الضافي الذي دار خلال اللقاء؛ ومُقدِّرًا تثمينَ المُكوِّن للدور العالمي الذي تضطلع به رابطة العالم الإسلامي في مساعيها لتحقيق تطلعات الأمة الإسلامية نحو رسالتها العالمية الداعية لخير البشرية.