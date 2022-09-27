صندوق التنمية يوقّع اتفاقية لتمويل مشروع تنموي في السنغال بـ63 مليون دولار

وتولي حكومة المملكة، اهتمامًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية السنغال من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية؛ إذ قدّم الصندوق منذ عام 1978م -بالإضافة إلى هذه الاتفاقية- 27 قرضًا تنمويًّا للإسهام في تمويل 25 مشروعًا، وبرنامجًا إنمائيًّا بقيمة تصل إلى حوالى (447) مليون دولار؛ فضلًا عن إدارة (4) منح مقدمة من حكومة المملكة بقيمة تتجاوز (19) مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية والصحة والإسكان والتنمية الحضرية والطاقة والتعليم والمياه والصرف الصحي؛ للإسهام في نمو جمهورية السنغال وازدهارها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.