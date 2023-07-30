"المحتوى المحلي" توقع اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة لمنتج قناع "95 N"

وتأتي الاتفاقية، وفق السماري، أن ضمن مساعي الهيئة، تعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية الوطنية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الخاص، وتشجيع المصانع المحلية للتوجه نحو أسواق التصدير، كذلك نقل تقنيات جديدة للمملكة، مشيراً إلى أنها ستسهم بشكل كبير في توفير وظائف جديدة في السوق المحلي، وتمكين المصانع من التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية.