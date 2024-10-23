ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ويبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.