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"لا تترك أثراً".. أمانة الطائف تُطلق مبادرتها من المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء
أطلقت أمانة الطائف مبادرتها "لا تترك أثراً" في جميع متنزهات محافظة الطائف، وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي فايز الثبيتي، أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على المتنزهات بعدم ترك النفايات مع استشعار قيمة النظافة كقيمة جمالية وسلوك إيماني.
وكانت لجان الشراكة المجتمعية والتطوع البلدي، قد تبنت هذه المبادرة، بالتعاون مع منسوبي أمانة محافظة الطائف.
وأشار الثبيتي، إلى أنه تم توزيع أكياس نفايات وملقاط للزوّار والمصطافين بهدف التعريف بالحملة، إضافة إلى وضع مخلفاتهم في الأكياس التي تمّ تسليمها لهم.
وتمّ وضع اللوحات الإرشادية التي تحمل عبارات ترحيبية بالزوّار والمصطافين في محافظة الطائف، مع توزيع أكياس النفايات لجميع أصحاب السيارات العابرة.