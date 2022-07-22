"لا تترك أثراً".. أمانة الطائف تُطلق مبادرتها من المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء

أطلقت أمانة الطائف مبادرتها "لا تترك أثراً" في جميع متنزهات محافظة الطائف، وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي فايز الثبيتي، أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على المتنزهات بعدم ترك النفايات مع استشعار قيمة النظافة كقيمة جمالية وسلوك إيماني.