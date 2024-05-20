"استشاري عقم": تجميد الأجنة متاحٌ للجميع ولا تتجاوز تكلفته 2500 ريال.. ولا حرج شرعيًّا فيه

وأوضح استشاري العقم وأطفال الأنابيب إمكانية تجميد الحيوانات المنوية لرجل في عمر الأربعين، والاستفادة منها بعد الـ60، وقال: "هذا الأمر تقنيًّا ممكن، ولا يوجد فيه اي إشكالية أو حرج من الناحية الشرعية والتقنية".