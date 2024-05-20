"استشاري عقم": تجميد الأجنة متاحٌ للجميع ولا تتجاوز تكلفته 2500 ريال.. ولا حرج شرعيًّا فيه

"استشاري عقم": تجميد الأجنة متاحٌ للجميع ولا تتجاوز تكلفته 2500 ريال.. ولا حرج شرعيًّا فيه
أكد الدكتور نبيل محمد، استشاري العقم وأطفال الأنابيب، أن عمليات وتقنيات تجميد الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية متاحةٌ بالسعودية.
وأشار لدى حديثه لبرنامج "يا هلا" إلى أن الأجنة المجمدة تُحفظ لمدى طويل وسنوات طويلة، ولكن قرار الاستفادة منها أو إتلافها يعود للزوجين.
وأوضح استشاري العقم وأطفال الأنابيب إمكانية تجميد الحيوانات المنوية لرجل في عمر الأربعين، والاستفادة منها بعد الـ60، وقال: "هذا الأمر تقنيًّا ممكن، ولا يوجد فيه اي إشكالية أو حرج من الناحية الشرعية والتقنية".
وكشف الدكتور نبيل محمد عن أن تجميد الأجنة متاحٌ للجميع، وتكلفته من 2000 لـ2500 ريال، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية في برنامج أطفال الأنابيب والتلقيح المجهري تقارب 20 ألف ريال.
ولفت إلى أن المرأة إذا أرادت تجميد الأجنة تدفع مبلغًا لمراكز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، وإذا شاءت التمديد فإنها تدفع في المقابل رسومًا سنوية.