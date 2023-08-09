غداً.. "منشآت" تنظم لقاءً حول "خطط وضع ميزانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" بالعلا

ويهدف اللقاء الذي يُقام بالتعاون مع نادي العلا الرياضي وتقدّمه المدربة ذكرى المدني، إلى تطوير وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، وسيتناول محاور عدة من أبرزها: تحديد الموارد المالية وموعد تسلُّمها، والتنبؤ بالمصروفات المرتبطة بتنفيذ المشروع، والإيرادات الناتجة من تشغيل المشروع، والمخاطر المحتملة.