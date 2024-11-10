"دهانات الجزيرة" تقيم سيمنار (انجز) بنسخته الرابعة في مدينة جدة
أقامت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، النسخة الرابعة من سيمنار (انجز) في مدينة جدة بعد نجاحاته اللافتة في عدد من مناطق المملكة، حيث جمع الحدث نخبة من الخبراء والمبدعين والمهتمين بالدهانات والمشاريع العمرانية، ليكون منصة متكاملة لعرض ميزات منتجاتها التنافسية وخدماتها المبتكرة التي أثبتت جودتها العالية واستدامتها على مر السنين.
لم يقتصر سيمنار (انجز) على كونه ملتقىً تقليدياً، بل أصبح تجربة تفاعلية غنية، حيث عُرضت أحدث منتجات "دهانات الجزيرة" وحلولها المتقدمة من خلال عروض حيّة وتوضيحات عميقة من خبراء الشركة، كما تم استعراض تقنيات مبتكرة لاستخدام الألوان والدهانات بشكل يحاكي احتياجات المشاريع العصرية، وأتاح ذلك للحضور استلهام أفكار جديدة حول كيفية تحسين جمالية وكفاءة مشاريعهم العمرانية.
وأكدت "دهانات الجزيرة" من خلال تنظيم هذا السيمنار رؤيتها المستقبلية الطموحة، حيث تسعى لمواكبة تطلعات عملائها وتقديم حلول إبداعية ترتقي بجودة الحياة، ويُعد سيمنار (انجز) تجسيداً حقيقياً لالتزام الشركة بالابتكار والإبداع، ليكون كل مشروع عنواناً للتفرد، وكل تجربة مع "دهانات الجزيرة" نموذجاً للتميز.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.