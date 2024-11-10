"دهانات الجزيرة" تقيم سيمنار (انجز) بنسخته الرابعة في مدينة جدة

أقامت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، النسخة الرابعة من سيمنار (انجز) في مدينة جدة بعد نجاحاته اللافتة في عدد من مناطق المملكة، حيث جمع الحدث نخبة من الخبراء والمبدعين والمهتمين بالدهانات والمشاريع العمرانية، ليكون منصة متكاملة لعرض ميزات منتجاتها التنافسية وخدماتها المبتكرة التي أثبتت جودتها العالية واستدامتها على مر السنين.