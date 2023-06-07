بالمرصاد.. ضبط مواطن بتبوك واثنين آخرين بالقريات يروّجون "الإمفيتامين"

تواصل الجهات الامنية جهودها في ضبط مروّجي ومهرّبي المخدرات بكافة أشكالها، حيث قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الإمفيتامين المخدّر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي الجوف قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مواطنَيْن في محافظة القريات لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدّر، وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.