أمير القصيم يرعى حفل "مزاد مدرج للإبل" ويؤكد استمراريته كفعالية سنوية

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يوم أمس، حفل مزاد مدرج للإبل، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والملاك والمهتمين بهذا القطاع الحيوي.
وفي بداية الحفل ألقى رئيس مركز مدرج شلاح بن مضيّان، كلمة رحّب فيها بسمو أمير منطقة القصيم، مثمنًا لسموه رعايته المستمرة واهتمامه الدائم بمزادات الإبل، التي أصبحت أيقونة اقتصادية مميزة، تسهم في دعم قطاع الإبل وتنشيط الحراك الاقتصادي المرتبط به.
ثم ألقى سمو أمير المنطقة كلمة، أشاد فيها بما شهده المزاد من نجاح باهر وتميز لافت، مشيرًا إلى أن ما تحقق إنما هو بفضل الله –عز وجل– أولًا، ثم بالعمل الجاد والاجتهاد والإخلاص في التنفيذ والتنظيم، مقدمًا شكره لجميع القطاعات الحكومية المشاركة، ورئيس المركز، واللجان العاملة كافة على جهودهم المباركة.
وأكد سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أهمية استمرارية مثل هذه الفعاليات التي تعكس أصالة الموروث الوطني وتدعم اقتصاديات الإبل، موجّهًا بأن يكون "مزاد مدرج للإبل" فعالية سنوية تُدرج ضمن روزنامة مزادات الإبل بمنطقة القصيم.
وفي نهاية الحفل، كرّم سمو أمير منطقة القصيم الجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح المهرجان.