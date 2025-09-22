أمير القصيم يرعى حفل "مزاد مدرج للإبل" ويؤكد استمراريته كفعالية سنوية

ثم ألقى سمو أمير المنطقة كلمة، أشاد فيها بما شهده المزاد من نجاح باهر وتميز لافت، مشيرًا إلى أن ما تحقق إنما هو بفضل الله –عز وجل– أولًا، ثم بالعمل الجاد والاجتهاد والإخلاص في التنفيذ والتنظيم، مقدمًا شكره لجميع القطاعات الحكومية المشاركة، ورئيس المركز، واللجان العاملة كافة على جهودهم المباركة.