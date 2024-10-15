"المطر" : زيارة ولي العهد إلى مصر تعزز التعاون الاستراتيجي في ظل التحديات الإقليمية

ونوه السفير المطر بالعلاقات السعودية - المصرية، مؤكدًا أن لها تاريخًا طويلاً من التعاون وجذورًا ضاربة في عمق التاريخ، وأسهمت مع خمس دول عربية أخرى في تأسيس جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية بلغت أعلى مستوياتها في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.