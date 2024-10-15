"المطر" : زيارة ولي العهد إلى مصر تعزز التعاون الاستراتيجي في ظل التحديات الإقليمية

أكد مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية اليوم تأتي في توقيت مهم وفي ظل تغيرات تفرض نفسها على الساحة العربية.
وأوضح السفير المطر أن الزيارة ستعزز آفاق التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بما يحقق مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية، فضلاً عن أنها فرصة للتطرق إلى الملفات المشتركة وتوحيد الرؤى بشأنها، مؤكدًا أن الزيارة تمثل أهمية قصوى في بحث سبل الحفاظ على الأمن العربي والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة ومدى أثرها على المنطقة، وتعزيز العلاقات للشراكة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي كافة.
ونوه السفير المطر بالعلاقات السعودية - المصرية، مؤكدًا أن لها تاريخًا طويلاً من التعاون وجذورًا ضاربة في عمق التاريخ، وأسهمت مع خمس دول عربية أخرى في تأسيس جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية بلغت أعلى مستوياتها في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.