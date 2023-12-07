"الراجحي": مشاركة المرأة في سوق العمل قفزت من 17 إلى 35%.. وتخطينا مستهدف الرؤية

وأضاف الراجحي في كلمته في الجلسة الحوارية "الميزانية في إطار تطوير الخدمات" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أن مستهدف الرؤية كان الوصول إلى 30% في العام 2030، وتخطينا هذا المستهدف اليوم قبل 8 سنوات من الموعد المحدد.