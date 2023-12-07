"الراجحي": مشاركة المرأة في سوق العمل قفزت من 17 إلى 35%.. وتخطينا مستهدف الرؤية

أكد وزير "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" أحمد الراجحي أن مشاركة المرأة في سوق العمل قفزت من 17% إلى 35% اليوم.
وأضاف الراجحي في كلمته في الجلسة الحوارية "الميزانية في إطار تطوير الخدمات" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أن مستهدف الرؤية كان الوصول إلى 30% في العام 2030، وتخطينا هذا المستهدف اليوم قبل 8 سنوات من الموعد المحدد.
ولفت إلى أن سمو ولي العهد قرر أن يكون الهدف الجديد هو الوصول إلى نسبة 40% لمشاركة المرأة بسوق العمل في العام 2030، ولديّ قناعة أن السعوديات قادرات على تحقيق ذلك.
ويشهد ملتقى الميزانية اليوم مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة، الأولى تحت عنوان "مالية مستدامة" بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم.
وفي الجلسة الثانية التي ستكون تحت عنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية" يتحدث كل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البنيان وزير التعليم.
أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان "تنمية مستدامة" ويتحدث فيها المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل.
ويتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الرابعة والتي تأتي تحت عنوان "قطاعات واعدة".