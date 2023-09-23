بمناسبة اليوم الوطني.. "السند": يحق لكل مواطن أن يعتز بالانتساب لهذه البلاد المباركة ويرفع رأسه شامخًا بالوطن المعطاء

وأضاف الدكتور السند: إن مما نعتز به في بلادنا الغالية (المملكة العربية السعودية)، وننعم به، هذا التكاتف المشهود بين أبناء الوطن، واجتماع القلوب على التآلف والتحاب والولاء بين الراعي والرعية.. مؤكدًا أن هذه الدولة أصبحت مضرب المثل؛ فهي الدولة التي تحافظ على الأصول والثوابت، وتأخذ بأسباب التطور والنماء والازدهار، حتى غدت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول في العالم اليوم.