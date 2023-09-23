بمناسبة اليوم الوطني.. "السند": يحق لكل مواطن أن يعتز بالانتساب لهذه البلاد المباركة ويرفع رأسه شامخًا بالوطن المعطاء

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، إن هذه الدولة المباركة (المملكة العربية السعودية) تميزت بقيامها على التوحيد والعدل، وإقامة شرع الله -جل وعلا-، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا استحقت هذه المكانة العالية.
وأضاف الدكتور السند: إن مما نعتز به في بلادنا الغالية (المملكة العربية السعودية)، وننعم به، هذا التكاتف المشهود بين أبناء الوطن، واجتماع القلوب على التآلف والتحاب والولاء بين الراعي والرعية.. مؤكدًا أن هذه الدولة أصبحت مضرب المثل؛ فهي الدولة التي تحافظ على الأصول والثوابت، وتأخذ بأسباب التطور والنماء والازدهار، حتى غدت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول في العالم اليوم.
وأردف: "ويحق لكل مواطن أن يعتز بالانتساب لهذه البلاد المباركة، ويرفع رأسه شامخًا بهذا الوطن المعطاء".
وأكد الدكتور السند أن بلادنا (المملكة العربية السعودية) محل الصدارة والريادة في التنمية والمبادرات العالمية والمساعدات الإنسانية، من خلال العمل الدؤوب عبر مشروعات عملاقة وبرامج تنموية طموحة ورؤية سديدة.
ودعا الدكتور السند اللهَ العليَّ القديرَ أن يرحم الملك المؤسس الباني لهذه البلاد المباركة، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأبناءه الملوك البررة من بعده، الذين أسسوا هذا الكيان العظيم والصرح الشامخ.
كما دعا اللهَ سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يجزيهما خير الجزاء، وينفع بهما الإسلام والمسلمين، ويبارك في جهودهما.