بالروبوت.. مستشفى الأمير متعب بالجوف يجري أول "استبدال لمفصل الركبة" بالمناطق الشمالية

تمكن فريق طبي متخصص في وحدة المفاصل الصناعية والإصابات الرياضية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بالجوف عضو تجمع الجوف الصحي، ولأول مرة على مستوى المناطق الشمالية، من إجراء عدد من العمليات الجراحية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام الروبوت الآلي.
ويوفّر الروبوت قراءات دقيقة لزوايا المفصل وحجم المفصل بدقة عالية، مما يتواءم مع رسالته في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وأفضل تجربة للمرضى المستفيدين.
وقال تجمع الجوف الصحي: استخدام الروبوت الآلي (ROSA)، في جراحة استبدال المفاصل يتيح معاينة المفصل بشكل ثلاثي الأبعاد قبل أي تدخل جراحي في الركبة أثناء العملية ودون استخدام أيّة أشعة مقطعية قبل العملية.
وأضاف أن استخدام الروبوت يمكِّن الجراحين من إجراء عمليات دقيقة ومعقدة.
يُذكر أن مستشفى الأمير متعب بالجوف قد قفز في تطويراته الجراحية إلى مستوى آخر من التجهيزات، خصوصاً في جراحة استبدال مفصل الركبة، كما أن المستشفى يوفر أحدث التقنيات الطبية الآمنة للعمليات الجراحية، باستخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا كالجراحة بمساعدة الروبوت، لتحسين تجربة المريض، وتقليص فترة إقامته بالمستشفى، وتسريع عودته للحياة الطبيعية، وهو ما يسهم في زيادة كفاءتها التشغيلية وقدرتها الاستيعابية.