بالروبوت.. مستشفى الأمير متعب بالجوف يجري أول "استبدال لمفصل الركبة" بالمناطق الشمالية

يُذكر أن مستشفى الأمير متعب بالجوف قد قفز في تطويراته الجراحية إلى مستوى آخر من التجهيزات، خصوصاً في جراحة استبدال مفصل الركبة، كما أن المستشفى يوفر أحدث التقنيات الطبية الآمنة للعمليات الجراحية، باستخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا كالجراحة بمساعدة الروبوت، لتحسين تجربة المريض، وتقليص فترة إقامته بالمستشفى، وتسريع عودته للحياة الطبيعية، وهو ما يسهم في زيادة كفاءتها التشغيلية وقدرتها الاستيعابية.