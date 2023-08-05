ظاهرة سماوية رائعة.. زخات شهب البرشاويات في رحلة مسائية بالطائف

وأردف: "تبدأ زخات البرشاويات من 17 يوليو إلى 24 أغسطس من كل عام، وتبلغ ذروتها هذا العام فجر 13 أغسطس؛ إذ يمكن رؤية ما بين 60 و100 شهاب في الساعة". مشيرًا إلى أن زخات البرشاويات سُميت بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة Perseus التي من أشهر نجومها حامل رأس الغول، وظاهريًّا يبدو أنها نقطة انطلاق الشهب.