ظاهرة سماوية رائعة.. زخات شهب البرشاويات في رحلة مسائية بالطائف

تتعدد الظواهر الفلكية التي تحظى بإعجاب واهتمام الكثيرين حول العالم. ومن بين تلك الظواهر زخات شهب البرشاويات Perseid meteor shower التي تُعتبر واحدة من أكثر الظواهر المذهلة والمبهجة في مجال علوم الفلك؛ إذ يمكن رؤية عشرات الشهب المتساقطة في السماء خلال فترة زمنية قصيرة.
وقال متحدثًا لـ"سبق" رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك، الدكتور شرف السفياني: "تحدث زخات شهب البرشاويات سنويًّا عندما تعبر الأرض أثناء مسارها السنوي حول الشمس بمنطقة تحوي جسيمات رملية وغبارًا من مخلفات المذنب الشهير 109 / سويفت تاتل، الذي تم اكتشافه عام 1862 بواسطة لويس سويفت".
وأضاف: "عندما تدخل الأرض في عمق هذا الحطام من الغبار وحبات الرمل العالقة في الفضاء يتم حرقها داخل الغلاف الجوي للأرض بفعل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك؛ فتظهر تلك الومضات المشعة الخاطفة في السماء".
وبيّن الفلكي "السفياني" أن زخات شهب البرشاويات تعتبر من أكثر الظواهر الفلكية وضوحًا؛ إذ يمكن مشاهدتها بالعين المجردة دون الحاجة إلى أي معدات فلكية خاصة.
وأردف: "تبدأ زخات البرشاويات من 17 يوليو إلى 24 أغسطس من كل عام، وتبلغ ذروتها هذا العام فجر 13 أغسطس؛ إذ يمكن رؤية ما بين 60 و100 شهاب في الساعة". مشيرًا إلى أن زخات البرشاويات سُميت بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة Perseus التي من أشهر نجومها حامل رأس الغول، وظاهريًّا يبدو أنها نقطة انطلاق الشهب.
وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك إنه للاستمتاع بزخات شهب البرشاويات بشكل أفضل، يُقترح العديد من النصائح منها: الخروج إلى مناطق مظلمة وخالية من التلوث الضوئي، والابتعاد عن الأضواء الساطعة، وأن تكون جهة الرؤية في اتجاه سماء الشمال الشرقي من بعد منتصف الليل، كما يفضل أن يتم الاستعانة بكرسي مريح أو بطانية لتجلس وتستمتع بمنظر الشهب المتساقطة.
وأكد أنه في هذا العام 2023 ستحدث ذروة الدش النيزكي عندما يكون القمر هلالاً ضعيفًا ومضيئًا بنسبة 16 في المئة فقط؛ ما يوفر فرصة أفضل لرؤية الشهب الخافتة.
واختتم الفلكي "السفياني" حديثه قائلاً: "يمكن القول إن زخات شهب البرشاويات تعتبر ظاهرة سماوية رائعة؛ تستحق الاهتمام والملاحظة؛ فهي ليست مجرد واحدة من العديد من الظواهر الفلكية التي تحدث حولنا، بل تعتبر فرصة للانبهار والتأمل في عظمة الكون وروعته".
وذكر أن جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، وكعادتها السنوية، تُنظم رحلة مسائية عامة لرصد هذه الظاهرة، والاستمتاع بجمال السماء ونجومها وأبراجها. ويمكن الاشتراك في هذه الرحلة من خلال واتس آب الجمعية: 0544101048.