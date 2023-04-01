"شؤون الحرمين" تواصل جهودها في الرقابة الميدانية مع الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام

وتعمل شؤون الحرمين على توسيع نطاق استقبال البلاغات والملاحظات الميدانية داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وذلك عبر منظومة متكاملة ومطورة من السياسات والأدوات الرقابية، والإجراءات الفعالة، وشاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية، وفق آلية عمل تكاملية، تحقق الاستفادة المثلى من الكفاءات البشرية والإمكانات التقنية.