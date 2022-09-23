استعراض جوي وخصومات وترفيه.. صورة كرنفالية لاحتفال الأحساء بيوم الوطن

وتنوعت الفعاليات التي تقدم للجمهور لتشمل أنشطة اجتماعية وثقافية وأخرى فنية وتراثية، بدعم من أمانة الأحساء والهيئة العامة للترفيه وهيئة التراث وغيرهم؛ وذلك عبر حزمة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية والتراثية، وقد خرج أهالي الأحساء إلى الطرقات العامة ليشاركوا الجهات الحكومية مسيرات منظمة معلنين عن فرحتهم، فارتدى البعض أعلام المملكة والقبعات واستخدام دهان الوجه بألوان العلم السعودي، مع استخدام الملصقات، وغيرها من الأمور التي تعكس الفرحة باليوم الوطني.