استعراض جوي وخصومات وترفيه.. صورة كرنفالية لاحتفال الأحساء بيوم الوطن

تعيش الأحساء أجواء كرنفالية للاحتفاء باليوم الوطني 92 للمملكة؛ حيث بدت الشوارع والطرقات مزينة بآلاف الأعلام الوطنية ومئات اللوحات الاحتفاليّة؛ لتضفي طابعًا جماليًا وطنيًا بطرق متعددة وأشكال مختلفة، كما توزعت المجسمات المضيئة، وعمدت بعض الإدارات الحكومية والمنشآت الخاصة إلى إنارة مبانيها باللون الأخضر.
كما شهدت مظاهر الاحتفال تزيين الساحات والشوارع والطرق والجامعات والمدارس والدوائر العامة والخاصة والسيارات والمركبات بالعلم السعودي، وإطلاق الألعابٍ النارية، والقيام باستعراضات جوية بالطائرات الحربية في سماء الأحساء، وتنظيم احتفالات فنية، ورفع شعار اليوم الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي، وإبراز رسومات اليوم الوطني السعودي عبر تنظيم أكثر من معرض فني.
كما كان من تفاصيل الاحتفال باليوم الوطني تشغيل الأناشيد والقصائد الوطنية داخل المجمعات التجارية الكبرى التي حرصت على توزيع الهدايا والألعاب وقسائم الخصومات وإقامة المسابقات الترفيهية والتثقيفية المرتبطة باليوم الوطني.
وتنوعت الفعاليات التي تقدم للجمهور لتشمل أنشطة اجتماعية وثقافية وأخرى فنية وتراثية، بدعم من أمانة الأحساء والهيئة العامة للترفيه وهيئة التراث وغيرهم؛ وذلك عبر حزمة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية والتراثية، وقد خرج أهالي الأحساء إلى الطرقات العامة ليشاركوا الجهات الحكومية مسيرات منظمة معلنين عن فرحتهم، فارتدى البعض أعلام المملكة والقبعات واستخدام دهان الوجه بألوان العلم السعودي، مع استخدام الملصقات، وغيرها من الأمور التي تعكس الفرحة باليوم الوطني.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما "تويتر" بالتغريدات الوطنية للمملكة العربية السعودية؛ احتفالًا بعيدها الوطني 92، وتحت وسم #هي_لنا_دار، ووسم #احتفل_في_الأحساء، هنأ أهالي الأحساء بعضهم بهذا اليوم.