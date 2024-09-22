العيد: المملكة ثالث أغنى دولة بالعالم في الموارد الطبيعية بـ 35 تريليون دولار

كشف المستشار الاقتصادي عيد العيد؛ عن أبرز المرتكزات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي.
وقال "العيد"؛ إن أول هذه المرتكزات هو توافر الموارد الطبيعية بشكلٍ كبيرٍ جداً، لافتاً إلى أن المملكة في الترتيب الثالث على مستوى العالم في الموارد الطبيعية، بعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف، أن المملكة ثالث أغنى دولة على مستوى العالم في الموارد الطبيعية بـ 35 تريليون دولار.
وتابع، أن الموقع الجغرافي المميز للمملكة يعد مرتكزاً كبيراً للاقتصاد، حيث تقع في منتصف المسافة بين قارات العالم، وتشرف على ممرات البحر الأحمر والخليج العربي.
وأكّد "العيد"؛ أن المرتكز الثالث هو الموارد المالية المتوافرة بالمملكة والتي تستطيع من خلالها الاستفادة من عدة مشاريع ضخمة، مثل نيوم والبحر الأحمر والدرعية وغيرها.
والأهم من كل هذا هي الإرادة السياسية، غير المتوافرة في معظم دول العالم، والتي استطاعت أن تنقل المملكة خلال 7 سنوات تقريباً إلى مصاف الدول المتقدمة، ووجدنا تغيراً كبيراً جداً في المؤشرات وتقدمنا فيها جميعاً.