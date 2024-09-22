العيد: المملكة ثالث أغنى دولة بالعالم في الموارد الطبيعية بـ 35 تريليون دولار

والأهم من كل هذا هي الإرادة السياسية، غير المتوافرة في معظم دول العالم، والتي استطاعت أن تنقل المملكة خلال 7 سنوات تقريباً إلى مصاف الدول المتقدمة، ووجدنا تغيراً كبيراً جداً في المؤشرات وتقدمنا فيها جميعاً.