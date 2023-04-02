"ارتجاع المريء": من منغصات الصيام في رمضان.. واستشاري يُحدِّد الأسباب والعلاج

وأضاف: للوقاية من الارتجاع المريئي يُنصح الصائم بعدم تناول مهيجات الحرقان وأسبابه، وتناول كميات قليلة من الطعام في الوجبة الواحدة، مع زيادة عدد الوجبات خلال ساعات الليل، وعدم الأكل بسرعة، ومضغ الطعام جيدًا، وأن يكون النوم بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من الأكل، مع العمل على الإقلاع عن التدخين، والمحافظة على الوزن المناسب للجسم، ويفضل رفع رأس السرير 15 إلى 20 سم، وارتداء الملابس الفضفاضة، وتجنب الضيقة ومشدات البطن.