قصر اليمامة.. خادم الحرمين يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يُصدر 11 قرارًا

تاسعًا:

تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة المياه الوطنية الوارد في الفقرة (أ) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام الأساس لشركة المياه الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 13/ 1/ 1429هـ ليصبح (عشرة) أعضاء، ويشكل مجلس إدارة الشركة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وممثلين من القطاع الخاص وهم: المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والمهندس/ علي بن صالح البراك، والأستاذ/ فيصل بن يوسف جادو، والأستاذ/ نزار بن عبدالعزيز التويجري.