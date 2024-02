تكريم دولي يُبرز حجم مكانتها.. السعودية تنال جائزة "الريادة للأنواع المهاجرة"

واستعرض البوق، الجهود التي بذلتها المملكة في سبيل حماية الأنواع المهاجرة والمحافظة على التنوع الأحيائي، إذ تم إقرار نظام البيئة، والذي انبثقت منه عدة لوائح تنفيذية منها اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها. وفي إطار تطبيق وتفعيل هذه اللوائح أطلق المركز "منصة فطري" في عام 2020م، الإلكترونية المختصة بإصدار التراخيص والتصاريح للأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، والتي تندرج تحت نظام البيئة ولائحته التنفيذية، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن مثل: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات الفطرية "CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora"، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية "CMS Convention on Migratory Species"، والتي يمثل المركز نقطة الاتصال الوطنية للمملكة فيها.