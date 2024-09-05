قنصلية المملكة في هونج كونج تنوه برفع درجة الإعصار إلى "شديد الخطورة"

نوّهت قنصلية المملكة في هونج كونج بأن هيئة الأرصاد بهونج كونج أعلنت أنه سيتم رفع درجة الإعصار الذي يمر بهونج كونج إلى الدرجة 8 (شديدة الخطورة) بعد الساعة السادسة مساء اليوم.
وقالت القنصلية: لذا يُرجى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية، متمنين السلامة للجميع.
وأضافت: لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على هذا الرابط
وكانت قد أصدرت هونج كونج أعلى ثالث تحذير من العواصف اليوم الخميس، مع اقتراب إعصار ياجي من ضواحي المدينة وجنوب الصين، حيث تتأهب المناطق الساحلية للتعرض لرياح مدمرة وأمطار غزيرة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مركز التحذير من الأعاصير القول إن إعصار ياجي يحمل رياحًا تسير بسرعة 241 كيلومترًا في الساعة. وتعادل قوة الاعصار إعصار من الدرجة الرابعة على مقياس سفير سيمبسون، الذي يقيس قوة الأعاصير، وهو ما يعني أنه عاصفة قوية لديها القدرة على إحداث ضرر كارثي.
وقد أغلقت هونج كونج دور الحضانة والمدارس الخاصة بالأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة اليوم الخميس، في حين ألغت شركة هونج كونج إكسبريس إيروايز للطيران منخفض التكاليف ست رحلات اليوم.