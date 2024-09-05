قنصلية المملكة في هونج كونج تنوه برفع درجة الإعصار إلى "شديد الخطورة"

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مركز التحذير من الأعاصير القول إن إعصار ياجي يحمل رياحًا تسير بسرعة 241 كيلومترًا في الساعة. وتعادل قوة الاعصار إعصار من الدرجة الرابعة على مقياس سفير سيمبسون، الذي يقيس قوة الأعاصير، وهو ما يعني أنه عاصفة قوية لديها القدرة على إحداث ضرر كارثي.