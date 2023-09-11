جسر جوي سعودي للإغاثة في "زلزال المغرب".. بحث عن ناجين وحكايات يائسة

وذكرت بريطانيا أنها أرسلت 60 متخصصًا في البحث والإنقاذ وأربعة كلاب، الأحد؛ فضلًا عن فريق تقييم طبي مكون من أربعة أفراد، وقالت إسبانيا إنها تَلَقّت طلبًا رسميًّا من المغرب أمس الأحد للمساعدة؛ فيما تُعَد فرنسا من بين الدول التي عرضت المساعدة، وقالت أمس الأحد إنها على استعداد للمساعدة وتنتظر طلبًا رسميًّا من المغرب.