"تجمع الرياض الصحي" يفتتح فعاليات يوم الصيدلي السعودي بمدينة الملك فهد الطبية

افتتح رئيس المجلس الاستشاري في "تجمع الرياض الصحي الثاني" الدكتور منصور الحواسي، فعاليات يوم الصيدلي السعودي في "مدينة الملك فهد الطبية"، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمهتمين والخبراء في المجال من مختلف الجهات والمؤسسات الطبية في المملكة، بهدف إبراز الإنجازات والنجاحات التي يقوم بها الصيدلي السعودي وعرض الصعوبات والتحديات أمام المهنة، وتوعية المجتمع بدور الصيادلة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيزها.