"الخريف" يعلن تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، تأسيس "شركة الصندوق الصناعي للاستثمار"، التي ستركز على المشاركة مع القطاع الخاص في استغلال الفرص الواعدة المُتاحة في القطاعات الإستراتيجية والنوعية.
ومن المقرر أن تعمل الشركة على تحفيز رواد الأعمال والمستثمرين من أجل التوسع في مجالات القطاعات المستهدفة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار على مستوى مشاريع الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وتنمية اقتصاد المملكة عن طريق المشاركة في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمار في المشاريع الواعدة.
وأطلق "الخريف"، اليوم، خلال حفل الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص، مبادرة تحفيز الصناعة المحلية لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
وترمي المبادرة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية.