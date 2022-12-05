"الخريف" يعلن تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار

ومن المقرر أن تعمل الشركة على تحفيز رواد الأعمال والمستثمرين من أجل التوسع في مجالات القطاعات المستهدفة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار على مستوى مشاريع الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وتنمية اقتصاد المملكة عن طريق المشاركة في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمار في المشاريع الواعدة.