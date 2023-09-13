يبلغ طوله 170 كم.. استمرار تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين الباحة وطريق الرياض / الرين / بيشة

وتمّ الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بنسبة 100%، فيما يتبقّى أربع مراحل جار العمل على تنفيذها؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 86% التي يبلغ طولها 5 كم، كما سجلت المرحلة الرابعة، وطولها 16 كم، نسبة إنجاز بلغت 68%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 45%، وطولها 30 كم، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 71% التي يبلغ طولها 33، كما يتمّ استكمال التقاطع، والذي بلغت فيه نسبة الإنجاز 51%.